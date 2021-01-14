ФОТО и ВИДЕО | Кая Каллас встречается с Керсти Кальюлайд

Лидер Партии реформ Кая Каллас отправилась на встречу с президентом Керсти Кальюлайд, которая должна сделать Каллас официальное предложение сформировать правительство.
Как стало известно ранее, Центристская партия уже приняла неофициальное предложение реформистов о начале коалиционных переговоров.
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