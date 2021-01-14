14.01.2021, 10:17

ФОТО и ВИДЕО | Кая Каллас встречается с Керсти Кальюлайд

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Лидер Партии реформ Кая Каллас отправилась на встречу с президентом Керсти Кальюлайд, которая должна сделать Каллас официальное предложение сформировать правительство.

Как стало известно ранее, Центристская партия уже приняла неофициальное предложение реформистов о начале коалиционных переговоров.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

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