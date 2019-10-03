ФОТО и ВИДЕО | Кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон ответила на острые вопросы евродепутатов
Эстонский кандидат на пост комиссара по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон выступила сегодня перед комитетами Европарламента. Ее заслушали для утверждения в должности.
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: что происходит в школах
Легкоатлетки возмущены откровенными планами при съёмке на ЧМ
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
«Он рукастый, домовитый мужик»: Навка высказалась о Пескове