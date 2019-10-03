03.10.2019, 15:30

ФОТО и ВИДЕО | Кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон ответила на острые вопросы евродепутатов


rus.delfi.ee
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Kadri Simsoni kuulamine Foto: Ilmar Saabas

Эстонский кандидат на пост комиссара по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон выступила сегодня перед комитетами Европарламента. Ее заслушали для утверждения в должности.

Симсон заслушал комитет по промышленности, исследованиям и энергетике в сотрудничестве с комитетом по окружающей среде, общественному здоровью и безопасности пищевых продуктов.

В ходе слушаний проверяют общую компетентность кандидата, преданность Европе и специфические знания, которые связаны с его портфелем.

Теперь комитет по промышленности, исследованиям и энергетике составит оценочное письмо относительно Симсон. Европарламент должен проголосовать за весь новый состав Еврокомиссии в целом 23 октября.

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