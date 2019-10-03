ФОТО и ВИДЕО | Кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон ответила на острые вопросы евродепутатов

Симсон заслушал комитет по промышленности, исследованиям и энергетике в сотрудничестве с комитетом по окружающей среде, общественному здоровью и безопасности пищевых продуктов.

В ходе слушаний проверяют общую компетентность кандидата, преданность Европе и специфические знания, которые связаны с его портфелем.

Теперь комитет по промышленности, исследованиям и энергетике составит оценочное письмо относительно Симсон. Европарламент должен проголосовать за весь новый состав Еврокомиссии в целом 23 октября.