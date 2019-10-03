ФОТО и ВИДЕО | Кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон ответила на острые вопросы евродепутатов(12)
Эстонский кандидат на пост комиссара по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон выступила сегодня перед комитетами Европарламента. Ее заслушали для утверждения в должности.
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
Колонна с техникой ВСУ взорвалась на дороге в Херсонской области
Стало известно, какая группа крови несет долголетие