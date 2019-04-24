ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новое правительство Ратаса и призвала к ста дням без ненависти(41)
Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства, предложенный Центристской партией, Isamaa и EKRE.
Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства, предложенный Центристской партией, Isamaa и EKRE.
В 15:30 началась пресс-конференция, на которой главы всех трех партий и сама Кальюлайд выступили с короткими заявлениями.
”Хочу поблагодарить президента за утверждение нового правительства. Хочу выразить благодарность и от себя лично за то, что она встретилась с кандидатами в министры и развеяла страхи и напряжение, царившие в обществе”, — сказал Ратас.
Он сказал, что новое правительство будет стоять за сильную, демократичную и защищенную Эстонию, где каждый человек, вне зависимости от пола и национальности, будет чувствовать себя в безопасности.
Март Хельме в свою очередь назвал очень символичным то, что сегодня за окном светит солнце и пришло если не лето, то теплая весна. ”Это очень символично, принимая во внимание то, что и со вступлением в должность этого правительства в Эстонии многое изменится […]. Это правительство — не стагнационное правительство. Это правительство, которое совершит прорыв. Сломает бюджетные штампы и закостенелые взгляды, которых придерживается общество. За четыре года Эстония станет намного лучше и демократичнее”.
”То, что вступающее в должность правительство состоит именно из этих партий, показывает, что Эстония — демократичное государство”, — отметил Хелир-Валдор Сеэдер и добавил, что новое правительство, если хочет быть успешным и завоевать доверие людей, должно быть правительством всей Эстонии.
”Самое изящное искусство демократии заключается в том, что к власти приходят те, кому удалось сформировать коалицию большинства, но на их плечи ложится и обязанность представлять также те голоса, которые были отданы не за них”, — сказала Керсти Кальюлайд.
Президент сказала, что если раньше обычно правительству давали сто дней без критики, то этом веке это уже не актуально, и более важно — уменьшить количества зла в риторике. ”Судя по всему, говорить о ста днях без критики уже не принято, но я призываю это правительство взять ”сто дней без ненависти”, чтобы спокойно все обсудить и прийти к единодушию […]. Когда сто дней без ненависти пройдут, то возьмем следующие сто. Поставим себе целью Эстонию, в которой меньше ненависти”.
Вчера и позавчера Кальюлайд встретилась с кандидатами в министры и, как сказала после этого, ее сомнения в отношении некоторых из них развеялись.
Керсти Кальюлайд пообщалась с шестью кандидатами в министры: Мартом Ярвиком, Рене Кокком, Мартом Куузиком и Мартом Хельме из EKRE, а также с Рийной Солман и Урмасом Рейнсалу из Isamaa.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.