ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новое правительство Ратаса и призвала к ста дням без ненависти

В 15:30 началась пресс-конференция, на которой главы всех трех партий и сама Кальюлайд выступили с короткими заявлениями.

”Хочу поблагодарить президента за утверждение нового правительства. Хочу выразить благодарность и от себя лично за то, что она встретилась с кандидатами в министры и развеяла страхи и напряжение, царившие в обществе”, — сказал Ратас.

Он сказал, что новое правительство будет стоять за сильную, демократичную и защищенную Эстонию, где каждый человек, вне зависимости от пола и национальности, будет чувствовать себя в безопасности.

Март Хельме в свою очередь назвал очень символичным то, что сегодня за окном светит солнце и пришло если не лето, то теплая весна. ”Это очень символично, принимая во внимание то, что и со вступлением в должность этого правительства в Эстонии многое изменится […]. Это правительство — не стагнационное правительство. Это правительство, которое совершит прорыв. Сломает бюджетные штампы и закостенелые взгляды, которых придерживается общество. За четыре года Эстония станет намного лучше и демократичнее”.

”То, что вступающее в должность правительство состоит именно из этих партий, показывает, что Эстония — демократичное государство”, — отметил Хелир-Валдор Сеэдер и добавил, что новое правительство, если хочет быть успешным и завоевать доверие людей, должно быть правительством всей Эстонии.

”Самое изящное искусство демократии заключается в том, что к власти приходят те, кому удалось сформировать коалицию большинства, но на их плечи ложится и обязанность представлять также те голоса, которые были отданы не за них”, — сказала Керсти Кальюлайд.