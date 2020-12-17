ФОТО и ВИДЕО | Какая красота! Смотрите, как выглядят эстонские паспорта нового образца

"В паспорте можно будет найти, например, герб Эстонии, национальную птицу Эстонии ласточку, национальное дерево Эстонии дуб и национальное животное Эстонии волка", — сказала главный эксперт бюро идентидета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау.

На внутренней обложке паспорта изображено побережье и спокойное море, которое окружает Эстонию, а на страницах — густой лес и его обитатели. Часть защитных элементов видима невооруженным глазом и прощупывается, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения.

"Невооруженным глазом можно видеть изображения природы и обитателей наших лесов — зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса", — рассказала Сау.

Если изучить страницы паспорта с лупой, то видны красиво звучащие на эстонском языке предложения, которые перекликаются с оформлением паспорта. Например:

у изображения волка „KUULA KALLIS KUIDAS KOHISEVAD PUUD” — "Послушай, дорогой, как шумят деревья";

около кабана „MAHLAKAS JÕHVIKAS MAITSES SOISEL KALDAL HÄÄ” — "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус";

у рыси „KÕRV PUHKAB KUI ON MEIE ÜMBER VAIKUS” — "Звук тишины ласкает слух";

у лося „TUULEIIL HIILIS HILISSÜGISEL HAAVIKUS” — "Порыв ветра крадется по осиннику поздней осенью";

у медведя „EESTI METS ON ILUS” — "Эстонский лес красив";

у зайца „PÕLLUL KÕLAS PÄÄSULAUL” — "В поле звучит песня ласточки".

В ультрафиолетовом свете в паспорте становится видна природа Эстонии ночью.

"В УФ-свете на обложке паспорта появляются капли дождя, а на внутренней обложке на прежде спокойном море появляются волны. В волнах спрятано предложение "MERI TUULETA ON HARVA” („Море редко бывает без ветра"), которое появляется только при специальном освещении. На страницах появляется звездное небо и лес, в котором видны предложения „ÖISE TAEVA TÄHED NÄITAVAD TEED” (Ночные звезды укажут путь) и „TAEVA LÕI SILLERDAMA KIRGAS TÄHEÖÖ” („Небо засияло яркой звездной ночью"). Также на небе появятся восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин", — сказала Сау.