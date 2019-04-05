ФОТО и ВИДЕО: "Как либерал я приветствую выход русских голосов на свободный рынок". Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию(157)
Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил, что покинул Центристскую партию.
Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил, что покинул Центристскую партию.
Кальюлайд сказал на мероприятии для прессы, что его неприятие нового союза настолько велико, что он не может более оставаться в партии.
Он отметил, что находится одновременно и в коалиции, и в оппозиции не может.
Кальюлайд сказал, что пока ни в какую другую партию вступать не намерен. Также он планирует баллотироваться в Европарламент в качестве независимого кандидата. Юри Ратасу он сообщил о своем решении вчера вечером. К настоящему моменту Кальюлайд уже вышел из партии.
Он отметил, что хотя ему и поступали советы остаться в партии и попробовать повлиять на коалицию изнутри, ничего изменить он уже не смог бы. Политик привел в пример Трампа, про которого говорили, что когда он придет к власти, то его можно будет держать в узде, но ничего такого не произошло.
Кальюлайд был членом Центристской партии с 12 июня 2001 года.
Кальюлайд сказал Delfi, что не ставит перед собой цель забрать голоса у какой бы то ни было партии. ”В Эстонии на выборах каждый гражданин имеет голов и этот голос принадлежит ему. Этот голос не принадлежит ни Центристской партии, ни Яне Тоом, ни социал-демократам, ни EKRE, ни Партии реформ. Эти люди свободы выбирать именно того политика, в которого они больше всего верят. Ни у кого нельзя отобрать голос”, — отметил Кальюлайд.
Он отметил, что при всем при этом в коалиции с EKRE есть и кое-что хорошее. ”Одна хорошая вещь, которая может вырасти из этого процесса, это то, то русским избирателям на будущих выборах откроется более широкий выбор. Ситуация, в которой около 80% одной национальной группы голосует за одну партию, предоставляет этой партии определенную монополию. Это не естественная монополия, а довольно искусственная. Я как либерал всячески приветствую, если русский голос также выйдет на свободный рынок”, — сказал политик.
Заявление Кальюлайда:
Вчерашнее голосование в Рийгикогу показало, что сотрудничество между праворадикальный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и Центристской партией стало de facto реальностью.
Я считаю приглашение EKRE в правительство очень большой ошибкой. У многих активных и успешных людей поубавится желания делать что-то на благо государства. Это нанесет ущерб репутации Эстонии и подорвет доверие наших союзников. Лидеры EKRE раскалывают эстонское общество.
EKRE не изменилась. В течение пары последних недель они поставили знак равенства между Европейским союзом и СССР, обрушились на гинекологов, выступили с абсурдными измышлениями о кознях против них со стороны эстонских спецслужб и Европейской Комиссии и призвали к ограничению свободы прессы.
Популисты по всей Европе ведут активную деятельность, направленную на разрушение европейского единства и подрыв европейских ценностей. Для Эстонии это является экзистенциальной угрозой.
Я всегда считал, что как слова, так и дела политика должны быть конкретными и ясными. Депутат парламента не может одновременно находиться и в коалиции, и в оппозиции. Я против коалиции с EKRE. Для моих избирателей это тоже неприемлемо.
Я выхожу из Центристской партии и продолжу работу в качестве депутата Рийгикогу, не входящего в какие-либо фракции.
Я вступил в Центристскую партию в 2001 году. В течение почти 18-ти лет я вносил свой вклад на благо партии. Я не считал часы, потраченные во имя общего успеха. Я принёс партии достаточно голосов как на местных, так и на парламентских выборах. И я в самом деле надеюсь, что мой шаг заставит лидеров Центристской партии ещё раз задуматься о том, что, вероятно, что-то пошло не так, раз люди, долгие годы вносившие свой вклад, отказываются от результатов своего труда, ставя под сомнение своё будущее в политике.
Сразу после моего выхода из состава правления Центристской партии начались споры о том, по каким соображениям я это сделал — было ли это продиктовано желанием принять участие в выборах в Европарламент, или искренним беспокойством за будущее нашей страны.
Все, кто меня знают, могут подтвердить, что в момент выхода из состава правления партии у меня не было намерения баллотироваться в Европарламент. Но в изменившейся ситуации я решил, что должен принять участие в выборах.
У людей, которые не приемлют это правительство и резкую смену курса, должна быть возможность выразить свое отношение на выборах. В случае избрания у меня как у одного из семи эстонских депутатов Европарламента будет больше возможностей противостоять политике этого правительства.
Я считаю, что в нынешней ситуации ни один патриот Эстонии не может себе позволить отстраниться от выборов в Европарламент.
Нельзя забывать и о том, что русская община Эстонии за какие-то пару недель потеряла своих лидеров. Все спрятались по кустам, забились в щели — никто из них не осмелился проголосовать против. Кто-то должен продолжить строительство моста между эстонцами и русскими.
Бурные события последних недель я бы назвал ”бурей перед затишьем”. Как только правительство будет сформировано, политики EKRE отправятся в свои министерские кабинеты и начнут там проводить свою политику, отвечающую их мировоззрению.
В диалоге с народом Эстонии я надеюсь найти новых сторонников по всей стране. Времена наступают сложные и трудные, и я желаю Эстонии стойкости, упорства и мудрости.
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