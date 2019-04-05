ФОТО и ВИДЕО: "Как либерал я приветствую выход русских голосов на свободный рынок". Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию

Кальюлайд сказал на мероприятии для прессы, что его неприятие нового союза настолько велико, что он не может более оставаться в партии.

Он отметил, что находится одновременно и в коалиции, и в оппозиции не может.

Кальюлайд сказал, что пока ни в какую другую партию вступать не намерен. Также он планирует баллотироваться в Европарламент в качестве независимого кандидата. Юри Ратасу он сообщил о своем решении вчера вечером. К настоящему моменту Кальюлайд уже вышел из партии.

Он отметил, что хотя ему и поступали советы остаться в партии и попробовать повлиять на коалицию изнутри, ничего изменить он уже не смог бы. Политик привел в пример Трампа, про которого говорили, что когда он придет к власти, то его можно будет держать в узде, но ничего такого не произошло.

Кальюлайд был членом Центристской партии с 12 июня 2001 года.

Кальюлайд сказал Delfi, что не ставит перед собой цель забрать голоса у какой бы то ни было партии. ”В Эстонии на выборах каждый гражданин имеет голов и этот голос принадлежит ему. Этот голос не принадлежит ни Центристской партии, ни Яне Тоом, ни социал-демократам, ни EKRE, ни Партии реформ. Эти люди свободы выбирать именно того политика, в которого они больше всего верят. Ни у кого нельзя отобрать голос”, — отметил Кальюлайд.

Он отметил, что при всем при этом в коалиции с EKRE есть и кое-что хорошее. ”Одна хорошая вещь, которая может вырасти из этого процесса, это то, то русским избирателям на будущих выборах откроется более широкий выбор. Ситуация, в которой около 80% одной национальной группы голосует за одну партию, предоставляет этой партии определенную монополию. Это не естественная монополия, а довольно искусственная. Я как либерал всячески приветствую, если русский голос также выйдет на свободный рынок”, — сказал политик.