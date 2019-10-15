ФОТО и ВИДЕО | Извращение или искусство? Куратор выставок KUMU: у нас есть много порнографических работ, но мы их не покажем

По ее словам, музеям постоянно приходится иметь дело с порнографией, но, как правило, они ее не экспонируют, а ”тайно хранят”. ”У нас в KUMU есть много разного, но мы вам не покажем”, — говорит эксперт. Так, в музее одно время можно быть увидеть эротическую графику Эдуарда Вийральта, но в постоянной экспозиции данных произведений нет.



”В нашем культурном пространстве все-таки господствуют классические традиции, особенно в нынешнее время. Нельзя связывать эстонскую классику и эротические фантазии. На частном уровне — да, но не на уровне государственного музея”.

По словам Комиссаров, грань между порнографией и искусством определяют музеи. ”Ее определяет музей как создатель тенденций высокого искусства. Все зависит от того, что он экспонирует. Но если кто-то на какое-то время выставляет порнографическое работы Вийральта, то дискурс от этого не меняется. Для этого они [работы] должны попасть в учебные материалы и т.д.”.

”Многое зависит и от того, как относятся к этому СМИ, как они говорят об этом. Если СМИ сами не комментируют и дают комментировать людям с четким негативным отношением, то обычный зритель лишь укрепляется в мысли, что все это извращение”.