ФОТО и ВИДЕО: Избил кота и напоил водкой собаку. Житель Вильяндимаа хвастается своими жестокими выходками в соцсетях

Сейчас животное находится по опекой волонтеров. Мужчина же уже вернулся домой.

”Я только что от него, но он был настолько пьян, что об адекватном разговоре и даче показаний не могло быть и речи”, — сказал главный специалист Ветеринарно-продовольственного департамента Ааво Луми. Департамент уже составил документ об отчуждении животного и передаче волости, но поскольку оно уже находится под опекой группы спасения животных, реально провести передачу сейчас не представляется возможным.

”Этого кота мы никому не отдадим! Сулев Янес публично обещал его убить!”, — сообщил Delfi глава группы Хейки Валнер и добавил, что животное находится в плачевном состоянии.



Heiki Valner



О жестокости Янеса Валнеру известно уже давно. Несколько лет назад он публично хвастался тем, как напоил собаку водкой. Тогда зоозащитники обратились в полицию, но делу хода дано не было, поскольку на видео ”собака лакала водку добровольно” и никто ее не принуждал.

”Однажды он напился и пытался убедить меня в Facebook, что убийство животных оправдано”, — говорит Валнер.

В городе ходят слухи и о других выходках Янеса, однако подтвердить или опровергнуть их не представляется возможным.

Heiki Valner

Валнер предполагает, что мать Янеса также может быть жертвой домашнего насилия. ”Мама была в шоке и лишь повторяла, что его опять посадят в тюрьму. Мы все трое слышали, как она сказала, что после освобождения он больше ее не бил”, — рассказал активист.

Главный инспектор Вильяндиского отделения полиции Лыунаской префектуры Таави Хюва признал, что Сулев Янес попадал в орбиту их внимания и ранее. ”По прибытию на место выяснилось, что мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил собаку, которая принадлежит его близким, проживающим на соседнем хуторе. Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что кот разорил гнезда скворцов. Полиция отвезла мужчину на вытрезвление и возбудила дело о проступке”, — пояснил страж порядка.

Также полиция сообщила о случившемся Ветеринарно-провольственному департаменту и местному самоуправлению.