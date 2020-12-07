ФОТО И ВИДЕО | Имре Соояэр переходит в Рийгикогу. В ходе выступления ему несколько раз выключали микрофон(15)
После недельных размышлений Имре Соояэр решил перейти из МИД на работу депутатом Рийгикогу.
После недельных размышлений Имре Соояэр решил перейти из МИД на работу депутатом Рийгикогу.
С лета текущего года Соояэр работал в бюро бизнес-дипломатии Министерства иностранных дел, но после вынесения обвинительного приговора по коррупционному делу депутату Рийгикогу от Центристской партии Калеву Калло, у Соояэра появилась возможность стать депутатом парламента.
Сегодня, перед принесением присяги, новобранец Рийгикогу выступил с речью, в ходе которой несколько депутатов своими возгласами с мест призывали его закончить выступление. Среди них был и спикер парламента Хенн Пыллуаас, который неоднократно выключал Соояэру микрофон. По словам председателя Рийгикогу, регламент работы не предусматривает выступления перед присягой с настолько длинной речью.
Весомое решение
Приход Соояэра в кресло парламентария может существенно повлиять на голосование в Рийгикогу по проведению референдума о браке. Согласно закону, для принятия решения о проведении референдума требуется наличие большинства голосов от всего состава парламента.
Если к оппозиции, которая имеет в 101-местном парламенте 45 голосов, присоединятся трое депутатов из входящей в правящую коалицию партии Isamaa (Сийм Кийслер, Юллар Саарамяэ и Виктория Ладынская-Кубитс), то у противников референдума будет уже 48 голосов. В интервью Maaleht Михаил Лотман (Isamaa) сказал, что в принципе он не противник референдума, но голосовать за данный вопрос он не будет.
Вместе с Лотманом у противников референдума будет уже 49 голосов. Сейчас в Рийгикогу говорят, что Соояэр тоже может быть настроен против референдума, а это даст оппозиции 50 голосов и сделает для инициаторов референдума ситуацию критической.
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