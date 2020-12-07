ФОТО И ВИДЕО | Имре Соояэр переходит в Рийгикогу. В ходе выступления ему несколько раз выключали микрофон

С лета текущего года Соояэр работал в бюро бизнес-дипломатии Министерства иностранных дел, но после вынесения обвинительного приговора по коррупционному делу депутату Рийгикогу от Центристской партии Калеву Калло, у Соояэра появилась возможность стать депутатом парламента.

Сегодня, перед принесением присяги, новобранец Рийгикогу выступил с речью, в ходе которой несколько депутатов своими возгласами с мест призывали его закончить выступление. Среди них был и спикер парламента Хенн Пыллуаас, который неоднократно выключал Соояэру микрофон. По словам председателя Рийгикогу, регламент работы не предусматривает выступления перед присягой с настолько длинной речью.

Весомое решение

Приход Соояэра в кресло парламентария может существенно повлиять на голосование в Рийгикогу по проведению референдума о браке. Согласно закону, для принятия решения о проведении референдума требуется наличие большинства голосов от всего состава парламента.

Если к оппозиции, которая имеет в 101-местном парламенте 45 голосов, присоединятся трое депутатов из входящей в правящую коалицию партии Isamaa (Сийм Кийслер, Юллар Саарамяэ и Виктория Ладынская-Кубитс), то у противников референдума будет уже 48 голосов. В интервью Maaleht Михаил Лотман (Isamaa) сказал, что в принципе он не противник референдума, но голосовать за данный вопрос он не будет.

Вместе с Лотманом у противников референдума будет уже 49 голосов. Сейчас в Рийгикогу говорят, что Соояэр тоже может быть настроен против референдума, а это даст оппозиции 50 голосов и сделает для инициаторов референдума ситуацию критической.