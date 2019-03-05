ФОТО И ВИДЕО: И вешняя вода — ерунда. На Коплиских линиях проклевываются все новые дома и неумолимо тянутся к Солнцу

Застройка Линий и качественно, и количественно выходит на новый уровень. А именно: там начали возведение второй группы домов.

Коробки первых трех — визуально готовы. Этой весной по левую руку от них, если судить, стоя лицом к морю, вырастет новая группа строений, стилистически — несколько иных, но органично вписывающихся в образ грядущего района. Первые три дома на ближнем к городу краю — очень высоки по местным меркам. Аж пять этажей! Близко к ним начали строить крохотные — в два этажа — домишки, визуально напоминающие те, что были тут всегда. Ну, или на протяжении последнего века. Только материалы, понятное дело, отвечают последнему слову науки и техники.

Помаленьку начинает возникать и кое-какая минимальная инфраструктура. На ул. Трейали , например, открылось кафе, всем своим видом дающее понять, что основной контингент его — строители тех самых линий. Еще, быть может, есть небольшая доля залетных фриков. Столоваться там возможно с понедельника и пятницу с 9 утра до 15 часов дня. Меню и цены в данный момент редакции пока неизвестны, но мы уже работаем в этом направлении.

Автор бдительно следит за возрождением этого района, имеющего не только важное стратегически-коммерческое значение, но и культурно-историческое. И поразительно: насколько быстро все растет, все меняется! Стоит там появиться там хоть раз в месяц — и перемены видны невооруженным глазом. Хотя, вот: вместо тысячи слов:

Апрель 2018 — На Коплиских линиях падают деревья и промышляют вандалы