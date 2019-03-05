ФОТО И ВИДЕО: И вешняя вода — ерунда. На Коплиских линиях проклевываются все новые дома и неумолимо тянутся к Солнцу(27)
Пока вся страна голосовала, наш корреспондент бродила по легендарным Коплиским линиям. Чем же дышат они этой весной?
Пока вся страна голосовала, наш корреспондент бродила по легендарным Коплиским линиям. Чем же дышат они этой весной?
Застройка Линий и качественно, и количественно выходит на новый уровень. А именно: там начали возведение второй группы домов.
Коробки первых трех — визуально готовы. Этой весной по левую руку от них, если судить, стоя лицом к морю, вырастет новая группа строений, стилистически — несколько иных, но органично вписывающихся в образ грядущего района. Первые три дома на ближнем к городу краю — очень высоки по местным меркам. Аж пять этажей! Близко к ним начали строить крохотные — в два этажа — домишки, визуально напоминающие те, что были тут всегда. Ну, или на протяжении последнего века. Только материалы, понятное дело, отвечают последнему слову науки и техники.
Помаленьку начинает возникать и кое-какая минимальная инфраструктура. На ул. Трейали , например, открылось кафе, всем своим видом дающее понять, что основной контингент его — строители тех самых линий. Еще, быть может, есть небольшая доля залетных фриков. Столоваться там возможно с понедельника и пятницу с 9 утра до 15 часов дня. Меню и цены в данный момент редакции пока неизвестны, но мы уже работаем в этом направлении.
Автор бдительно следит за возрождением этого района, имеющего не только важное стратегически-коммерческое значение, но и культурно-историческое. И поразительно: насколько быстро все растет, все меняется! Стоит там появиться там хоть раз в месяц — и перемены видны невооруженным глазом. Хотя, вот: вместо тысячи слов:
Апрель 2018 — На Коплиских линиях падают деревья и промышляют вандалы
Май 2018 — ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?
Август 2018 — "Стройка века" — кипит! Чем дышат легендарные Коплиские линии этим знойным летом?
Сентябрь 2018 — На Коплиских линиях активно ломают и строят. И еще — На Коплиских линиях уже почти построен первый новый жилой дом
Октябрь 2018 — Линии жизни. Быть может, последний репортаж из тех самых Нижних Копли
Февраль 2019 — Строительство идет полным ходом. Коплиские линии скоро будет не узнать
Март 2019 — смотрите видео!
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