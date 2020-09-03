ФОТО И ВИДЕО | Хотите бесплатный тест на коронавирус? В аэропорту никто не проверяет, прибыл человек из-за границы или нет

До сентября бесплатным был тест по направлению от семейного врача. Если направления нет, то анализ можно было сдать в некоторых клиниках в платном порядке.

Теперь при отрицательном результате теста можно избежать самоизоляции при возвращении в Эстонию из неблагополучных по коронавирусу стран. "Тест можно сделать в Таллиннском порту (зоны прибытия терминалов А и D), а также во временном пункте тестирования Таллиннского аэропорта на основании направления, направление оформляется человеку на месте", — говорится в пресс-релизе МИД ЭР.

Побывавший вчера в аэропорту фотограф Delfi сообщил, что пункт тестирования находится в зоне, куда имеют доступ все, кто заходит в терминал аэропорта.

Как проверяют, в самом ли деле человек прибыл из эпидемиологически неблагополучной страны? Координатор услуги и член правления компании Medicum Тынис Аллик говорит, что всё основано на доверии. "Предполагаем, что в аэропорт люди с улицы не заходят".

Он поясняет, что тестирование прибывших из так называемых стран риска добровольное, целью тестирования является то, чтобы в случае отрицательного результата люди могли отправляться на работу.

Несмотря на то, что тестирование предназначено прежде всего для тех, кто ездит за рубеж по рабочим делам, им могут воспользоваться и отпусники. "Мы, естественно тестируем и тех, кто возвращается с отдыха и хочет сразу приступить к работе", — описывает Аллик сложившуюся на данный момент ситуацию.

Он также добавил, что через определенное время правительство обсудит функционирование системы в ее нынешнем виде и взвесит возможные изменения. Ранее о том же порталу Delfi говорил и министр социальных дел Танель Кийк. "Разумеется, через пару недель мы подведем промежуточные итоги работы системы", — сказал недавно министр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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