ФОТО И ВИДЕО | Госсуд обсудил реформу второй пенсионной ступени

Президент Керсти Кальюлайд в марте обратилась в Госсуд с ходатайством объявить принятую парламентом пенсионную реформу противоречащей Конституции. Президент привела ряд пунктов, которые по ее оценке противоречат Конституции.
Правительство не согласно с претензиями президента и считает закон соответствующим Конституции.
В обсуждении, помимо судей Госсуда Эстонии, приняли участие представители президента, Рийгикогу, канцлера права, министерств юстиции и финансов, Госконтроля, Финансовой инспекции, Союза страховых обществ.
Завершил обсуждение вопроса председатель Госсуда Виллу Кыве, который сообщил, что решение по данному вопросу должно быть принято в течение октября.
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