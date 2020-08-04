ФОТО И ВИДЕО | Госсуд обсудил реформу второй пенсионной ступени

Президент Керсти Кальюлайд в марте обратилась в Госсуд с ходатайством объявить принятую парламентом пенсионную реформу противоречащей Конституции. Президент привела ряд пунктов, которые по ее оценке противоречат Конституции.

Правительство не согласно с претензиями президента и считает закон соответствующим Конституции.

В обсуждении, помимо судей Госсуда Эстонии, приняли участие представители президента, Рийгикогу, канцлера права, министерств юстиции и финансов, Госконтроля, Финансовой инспекции, Союза страховых обществ.

Завершил обсуждение вопроса председатель Госсуда Виллу Кыве, который сообщил, что решение по данному вопросу должно быть принято в течение октября.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.