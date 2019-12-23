23.12.2019, 10:49

ФОТО и ВИДЕО | Госизменник Херманн Симм вышел из тюрьмы. И пожелал счастливого Рождества

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После 11 лет и двух месяцев за решеткой освободился из тюрьмы госизменник Херманн Симм. В воротах тюрьмы он подробных комментариев не дал, только пожелал счастливого Рождества.

Он вышел из Тартуской тюрьмы сегодня утром после 10 часов. Фотограф Delfi описал, что Симм опирался на костыль и выглядел усталым. Его встретили близкие, которые отнесли его вещи в машину, а затем они вместе уехали.

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