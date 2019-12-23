23.12.2019, 10:49
ФОТО и ВИДЕО | Госизменник Херманн Симм вышел из тюрьмы. И пожелал счастливого Рождества(10)
После 11 лет и двух месяцев за решеткой освободился из тюрьмы госизменник Херманн Симм. В воротах тюрьмы он подробных комментариев не дал, только пожелал счастливого Рождества.
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