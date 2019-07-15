15.07.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО | Гонки на скорость! Выставку и проезд американских автомобилей посмотрели тысячи зрителей
На минувших выходных в Хаапсалу прошло мероприятие для интересующихся автотехникой American Beauty Car Show. В епископском замке и на улицах города можно было увидеть сотни американских автомобилей. В воскресенье машины проследовали через город на аэродром Кильтси, где состоялись гонки на скорость.
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