ФОТО и ВИДЕО | Гонки на скорость! Выставку и проезд американских автомобилей посмотрели тысячи зрителей

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На минувших выходных в Хаапсалу прошло мероприятие для интересующихся автотехникой American Beauty Car Show. В епископском замке и на улицах города можно было увидеть сотни американских автомобилей. В воскресенье машины проследовали через город на аэродром Кильтси, где состоялись гонки на скорость.