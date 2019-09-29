29.09.2019, 20:42
ФОТО и ВИДЕО: Это было в Палдиски! Смотрите, какое редкое природное явление удалось запечатлеть в эстонском городе(6)
В ночь с субботы на воскресенье на полуострове Пакри, именуемый городом Палдиски, можно было наблюдать редкое природное явление — северное сияние.
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Женщина сама спроектировала свою кухню в 10 кв.м с нуля: смотрите
Этот визуальный тест раскроет тонкости вашего типа личности