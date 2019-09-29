29.09.2019, 20:42

ФОТО и ВИДЕО: Это было в Палдиски! Смотрите, какое редкое природное явление удалось запечатлеть в эстонском городе

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rus.delfi.ee
EST 543

В ночь с субботы на воскресенье на полуострове Пакри, именуемый городом Палдиски, можно было наблюдать редкое природное явление — северное сияние.

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