29.09.2019, 20:42
ФОТО и ВИДЕО: Это было в Палдиски! Смотрите, какое редкое природное явление удалось запечатлеть в эстонском городе(9)
В ночь с субботы на воскресенье на полуострове Пакри, именуемый городом Палдиски, можно было наблюдать редкое природное явление — северное сияние.
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