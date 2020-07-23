23.07.2020, 10:23

ФОТО и ВИДЕО | Эстонский хиропрактик увидел в Финском заливе подводную лодку

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В прошлую субботу в Финском заливе была замечена подводная лодка. Фотографии и видео сделаны известным эстонским хиропрактиком Алланом Ооло во время увеселительной поездки на катере.

”Это случилось в минувшую субботу, около 17 часов, посреди моря. Эта темная масса перед нами появилась совершенно неожиданно. Сначала мы подумали, что это земля, — рассказывает Ооло. — Но потом я понял, что эта масса движется в нашу сторону”.

Foto: Allan Oolo

Стало ясно, что речь идет о подводной лодке. Ооло развернул свое судно и отвел в сторону на безопасное расстояние. По его словам, за первой подводной лодкой находилась вторая, также похожая на военную.

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