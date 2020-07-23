23.07.2020, 10:23
ФОТО и ВИДЕО | Эстонский хиропрактик увидел в Финском заливе подводную лодку(51)
В прошлую субботу в Финском заливе была замечена подводная лодка. Фотографии и видео сделаны известным эстонским хиропрактиком Алланом Ооло во время увеселительной поездки на катере.
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