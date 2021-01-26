ФОТО И ВИДЕО | Эстонская полиция провела учения по отражению внезапного нападения

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила, что тренировка не повлияла на повседневную жизнь горожан или дорожное движение.

"Полицейская подготовка предполагает, что имеющиеся в теории планы мы должны проигрывать и в реальных условиях", — пояснила префектура в социальных сетях.

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