26.01.2021, 18:55

ФОТО И ВИДЕО | Эстонская полиция провела учения по отражению внезапного нападения

 (1)
EST
Galerii: 19 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня днем в тартуском парке Юлейыэ можно было увидеть полицию в деле: стражи порядка отрабатывали разрешение кризисной ситуации.

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила, что тренировка не повлияла на повседневную жизнь горожан или дорожное движение.

"Полицейская подготовка предполагает, что имеющиеся в теории планы мы должны проигрывать и в реальных условиях", — пояснила префектура в социальных сетях.

Смотрите видео и фото: что именно происходило в Тарту.

Читайте также: