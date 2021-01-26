26.01.2021, 18:55
ФОТО И ВИДЕО | Эстонская полиция провела учения по отражению внезапного нападения(1)
Сегодня днем в тартуском парке Юлейыэ можно было увидеть полицию в деле: стражи порядка отрабатывали разрешение кризисной ситуации.
Сегодня днем в тартуском парке Юлейыэ можно было увидеть полицию в деле: стражи порядка отрабатывали разрешение кризисной ситуации.
Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила, что тренировка не повлияла на повседневную жизнь горожан или дорожное движение.
"Полицейская подготовка предполагает, что имеющиеся в теории планы мы должны проигрывать и в реальных условиях", — пояснила префектура в социальных сетях.
Смотрите видео и фото: что именно происходило в Тарту.
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