ФОТО И ВИДЕО | Елку с Ратушной площади распилили на части и отправили на Сааремаа, где из нее сделают тоник

"Дерево будет еще раз использовано. К веткам ели проявила интерес небольшая фирма с Сааремаа Lahhentagge, которая изготовит из них прохладительный напиток. Из ствола дерева будут сделаны колоды для костра”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сааремааское предприятие Lahhentagge сделает из дерева традиционный елочный тоник. Из одной такой ели можно сделать 10 000 литров тоника.

Ствол дерева был распилен на части и будет высушен, чтобы затем его можно было повторно использовать.

”Надеемся, что мы сможем повторно использовать ель в конце августа на пляже Инглиранд, когда там будет зажжен костер Ночи древних огней”, — добавила Хауканымм.

Рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь 21 ноября и украшена к 27 ноября. К Новому году вокруг ели появился волшебный лес, а 23 января он превратился в лабиринт в виде василька. Ко Дню независимости ель была украшена в сине-черно-белые цвета.