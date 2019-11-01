ФОТО и ВИДЕО | EKRE представила кандидата в министры Каймара Кару: премьер спросил у меня, понимаю ли я куда влезаю?

Ранее он работал заместителем начальника ИТ-отдела в департаменте Сельскохозяйственного регистра, исполнительным директором в эстонской дочерней фирме шведской компании BiTA Service Management, в руководстве MTÜ itSMF Estonia.
"Считаю, что возможность на таком уровне вернуть Эстонии как стране свой долг за хорошее образование, успешную карьеру и опыт выпадает не так часто", — обосновал Кару на сегодняшней пресс-конференции свое решение возглавить министерство.
Кару отметил, что везде в мире, когда люди слышат о его происхождении, переводят сразу тему на достижения Эстонии в ИТ-сфере.
"В мире Эстонию знают как передовую в ИТ-области страну, и мне как эстонцу это приятно слышать. Но разговаривая со своими эстонскими друзьями и знакомыми, развивающими и использующими дигитальные решения, ясно, что сделать нужно еще много", — считает Кару.
"Глобальная известность Эстонии как центра инноваций помогут эстонским предприятиям найти новые возможности для экспорта своего продукта и услуг", — сказал Кару и добавил, что как министр будет работать во имя того, чтобы всецело им в этом содействовать.
"У нас есть прочный технологический и репутационный фундамент, на котором можно продолжать строить с тем, чтобы Эстония по-прежнему показывала пример и могла нести титул успешного ИТ-государства и достойного доверия партнера".
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