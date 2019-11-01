ФОТО и ВИДЕО | EKRE представила кандидата в министры Каймара Кару: премьер спросил у меня, понимаю ли я куда влезаю?

Накануне Кару написал в социальных сетях, что у него есть три причины, почему он согласился занять эту должность. "Во-первых, верю в свои способности. С удовольствием видел бы и в дальнейшем нас в первых рядах в мире в этой области. Во-вторых, хочу внести свой вклад в развитие эстонского государства, способствовать сотрудничеству частного и общественного секторов, привлечению в Эстонию инвестиций, развитию международных контактов и обмену опытом. В третьих, уверен, что смогу применить свое образование, контакты и опыт для того, чтобы успешно выполнять роль министра".

Каймар Кару трудился в ИТ-сфере свыше 20 лет на различных должностях — от специалиста до руководителя. Помимо практического опыта работы в частном и общественном секторе он обучал и консультировал ряд эстонских государственных учреждений. У него ученая магистерская степень по философии (Тартуский университет).

Согласно пресс-релизу EKRE, последние шесть лет Кару жил и работал в Лондоне руководителем компании AXELOS (совместное предприятие Cabinet Office и Capita). Последние два года активно выступал на международных конференциях, занимался стратегическим консультированием и обучением.