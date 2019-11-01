01.11.2019, 16:44

ФОТО и ВИДЕО | EKRE представила кандидата в министры Каймара Кару: премьер спросил у меня, понимаю ли я куда влезаю?

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Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила сегодня кандидата в министры внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару.

Накануне Кару написал в социальных сетях, что у него есть три причины, почему он согласился занять эту должность. "Во-первых, верю в свои способности. С удовольствием видел бы и в дальнейшем нас в первых рядах в мире в этой области. Во-вторых, хочу внести свой вклад в развитие эстонского государства, способствовать сотрудничеству частного и общественного секторов, привлечению в Эстонию инвестиций, развитию международных контактов и обмену опытом. В третьих, уверен, что смогу применить свое образование, контакты и опыт для того, чтобы успешно выполнять роль министра".

Каймар Кару трудился в ИТ-сфере свыше 20 лет на различных должностях — от специалиста до руководителя. Помимо практического опыта работы в частном и общественном секторе он обучал и консультировал ряд эстонских государственных учреждений. У него ученая магистерская степень по философии (Тартуский университет).

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Согласно пресс-релизу EKRE, последние шесть лет Кару жил и работал в Лондоне руководителем компании AXELOS (совместное предприятие Cabinet Office и Capita). Последние два года активно выступал на международных конференциях, занимался стратегическим консультированием и обучением.

Ранее он работал заместителем начальника ИТ-отдела в департаменте Сельскохозяйственного регистра, исполнительным директором в эстонской дочерней фирме шведской компании BiTA Service Management, в руководстве MTÜ itSMF Estonia.

"Считаю, что возможность на таком уровне вернуть Эстонии как стране свой долг за хорошее образование, успешную карьеру и опыт выпадает не так часто", — обосновал Кару на сегодняшней пресс-конференции свое решение возглавить министерство.
Кару отметил, что везде в мире, когда люди слышат о его происхождении, переводят сразу тему на достижения Эстонии в ИТ-сфере.

"В мире Эстонию знают как передовую в ИТ-области страну, и мне как эстонцу это приятно слышать. Но разговаривая со своими эстонскими друзьями и знакомыми, развивающими и использующими дигитальные решения, ясно, что сделать нужно еще много", — считает Кару.

"Глобальная известность Эстонии как центра инноваций помогут эстонским предприятиям найти новые возможности для экспорта своего продукта и услуг", — сказал Кару и добавил, что как министр будет работать во имя того, чтобы всецело им в этом содействовать.

"У нас есть прочный технологический и репутационный фундамент, на котором можно продолжать строить с тем, чтобы Эстония по-прежнему показывала пример и могла нести титул успешного ИТ-государства и достойного доверия партнера".

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