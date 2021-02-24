24.02.2021, 19:14
ФОТО и ВИДЕО | Eesti eest! В Старом Таллинне состоялось факельное шествие EKRE(47)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела сегодня в центре Таллинна традиционное шествие, хотя все остальные партии в свете ситуации с коронавирусом свои мероприятия отменили.
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