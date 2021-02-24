24.02.2021, 19:14

ФОТО и ВИДЕО | Eesti eest! В Старом Таллинне состоялось факельное шествие EKRE

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Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела сегодня в центре Таллинна традиционное шествие, хотя все остальные партии в свете ситуации с коронавирусом свои мероприятия отменили.

Раннее EKRE обещала, что в мероприятии примут участие 250 человек. Представители полиции отметили, когда шествие добралось до Тоомпеа, что количество участников не превысило разрешенное.

Смотрите фото и видео!

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