24.02.2021, 19:14
ФОТО и ВИДЕО | Eesti eest! В Старом Таллинне состоялось факельное шествие EKRE(56)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела сегодня в центре Таллинна традиционное шествие, хотя все остальные партии в свете ситуации с коронавирусом свои мероприятия отменили.
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