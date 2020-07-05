ФОТО и ВИДЕО | Эдгар Сависаар снова отметил юбилей: собрались старые знакомые, а в конце все пели песни

Как объяснил Сависаар, в прошлый раз многие друзья не захотели собираться в большом коллективе, так как 31 мая прошло 2 недели как закончилось ЧП и еще была велика вероятность заразиться коронавирусом. Сегодня на хутор в Хундисмаа приехало куда больше желающих поздравить Эдгара.

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