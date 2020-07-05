05.07.2020, 21:38
ФОТО и ВИДЕО | Эдгар Сависаар снова отметил юбилей: собрались старые знакомые, а в конце все пели песни(1)
В конце мая политик Эдгар Сависаар праздновал 70-летие. Тогда действовали достаточно строгие правила проведения мероприятий. Сейчас стало проще — по желанию друзей Сависаар организовал еще одно гуляние.
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