05.07.2020, 21:38

ФОТО и ВИДЕО | Эдгар Сависаар снова отметил юбилей: собрались старые знакомые, а в конце все пели песни

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В конце мая политик Эдгар Сависаар праздновал 70-летие. Тогда действовали достаточно строгие правила проведения мероприятий. Сейчас стало проще — по желанию друзей Сависаар организовал еще одно гуляние.

Как объяснил Сависаар, в прошлый раз многие друзья не захотели собираться в большом коллективе, так как 31 мая прошло 2 недели как закончилось ЧП и еще была велика вероятность заразиться коронавирусом. Сегодня на хутор в Хундисмаа приехало куда больше желающих поздравить Эдгара.

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