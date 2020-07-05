05.07.2020, 21:38
ФОТО и ВИДЕО | Эдгар Сависаар снова отметил юбилей: собрались старые знакомые, а в конце все пели песни(1)
В конце мая политик Эдгар Сависаар праздновал 70-летие. Тогда действовали достаточно строгие правила проведения мероприятий. Сейчас стало проще — по желанию друзей Сависаар организовал еще одно гуляние.
Найдено слабое место у коронавируса
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Главврач Коммунарки обнаружил неожиданную особенность COVID-19
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила