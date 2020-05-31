ФОТО И ВИДЕО | Эдгар Сависаар празднует 70-летие на хуторе Хундисильма. Смотрите, кто пришел его поздравить

Заходили десятки и десятки людей. Среди других, например, Пеэтер Эрнитс, Сирет Котка и Хеймар Ленк. Последний удивил Сависаара самобытным подарком — русской водкой. Позднее пришел поприветствовать юбиляра и предприниматель Урмас Сыырумаа.

Зашла и бывшая жена Сависаара Вилья Тоомаст. Надолго она не осталась, но они дружелюбно поговорили и после Сависаар проводил Тоомаст до машины.

Сависаар в хорошем настроении и принимает поздравления. Обнялся он и со светской львицей Ану Саагим. Для гостей накрыт богатый праздничный стол, где вдоволь как соленого, так и сладкого, запить все это можно шампанским.

По данным Delfi, к вечеру на праздник зашел и премьер-министр Юри Ратас.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.