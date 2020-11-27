ФОТО и ВИДЕО | "Дыши свободно!" Сотни противников масок собрались на площади Вабадузе

В социальных сетях около 750 человек зарегистрировались в качестве участников мероприятия. По оценке побывавшего на месте фотографа Delfi, на месте было около 500 человек.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт пояснил перед собранием, что сейчас на количество участников при проведении общественных собраний действует ограничение. Кроме того, организатор должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств и исполнение требований по дезинфекции.

”При собраниях на улице не действуют требования по использованию масок и рассредоточению, но мы в любом случае рекомендуем участникам предпринять защитные меры: держать дистанцию и закрывать нос и рот. Организатор собрания обязан обеспечить безопасность участников, в том числе то, чтобы в собрании не принимало участия больше людей, чем разрешено”.

Таким образом, организатор должен обеспечить, чтобы в собрании участвовало не более 500 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!