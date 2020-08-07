07.08.2020, 21:56

ФОТО И ВИДЕО | ДТП в Вильяндимаа: погиб 25-летний водитель без прав

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EST 10
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Viljandimaal oli raske liiklusõnnetus Foto: Kenno Soo

В пятницу, 7 августа, в деревне Римму (волость Мульги, Вильяндиский уезд) автомобиль Audi вылетел с дороги. Водитель — 25-летний мужчина, ехавший без прав и не пристегнутый, — погиб на месте происшествия, пишет rus.err.

ДТП произошло примерно в 19:30, передает пресс-служба Департмента полиции и погранохраны.

По первоначальной информации, автомобиль Audi ехал по дороге Хеймтали — Ууэ-Каристе — Абья-Палуоя. Машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу.

Сидевший рядом с водителем мужчина был пристегнут ремнем безопасности, и он не пострадал в ДТП.


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