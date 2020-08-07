ФОТО И ВИДЕО | ДТП в Вильяндимаа: погиб 25-летний водитель без прав

По первоначальной информации, автомобиль Audi двигался по дороге Хеймтали-Ууэ-Каристе-Абья-Палуоя, когда в деревне Римму водитель потерял контроль над своей машиной и съехал с дороги на правую сторону. Машинаа вылетел в кювет и перевернулась на крышу.

За рулем был 25-летний мужчина, у которого не было водительских прав. Вдобавок водитель не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего находившийся за рулем мужчина вылетел из перевернувшегося на крышу автомобиля и настолько тяжело пострадал, что погиб на месте происшествия. Зато ехавший на соседнем сиденье мужчина был пристегнут ремнем безопасности, и он в аварии не пострадал.

Тяжелое ДТП произошло на прямом участке дороги, где максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Состояние здоровья и возможное опьянение водителя выяснится в ходе экспертизы.