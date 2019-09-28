ФОТО И ВИДЕО | Дома Пярну стали объектами светового искусства

В субботу вечером в старой части Пярну проходит фестиваль света "ÖÖvalgel", в рамках которого архитектурное пространство превратилось в объект для световых инсталляций.
В субботу вечером в старой части Пярну проходит фестиваль света "ÖÖvalgel", в рамках которого архитектурное пространство превратилось в объект для световых инсталляций.
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