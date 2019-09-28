28.09.2019, 21:12

ФОТО И ВИДЕО | Дома Пярну стали объектами светового искусства

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rus.delfi.ee
EST 5
Isola peosari
Klubi HallFoto: Jaanar Nikker (stuudio Valgus)

В субботу вечером в старой части Пярну проходит фестиваль света "ÖÖvalgel", в рамках которого архитектурное пространство превратилось в объект для световых инсталляций.


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