28.09.2019, 21:12
ФОТО И ВИДЕО | Дома Пярну стали объектами светового искусства
В субботу вечером в старой части Пярну проходит фестиваль света "ÖÖvalgel", в рамках которого архитектурное пространство превратилось в объект для световых инсталляций.
В субботу вечером в старой части Пярну проходит фестиваль света "ÖÖvalgel", в рамках которого архитектурное пространство превратилось в объект для световых инсталляций.
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