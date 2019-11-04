ФОТО и ВИДЕО | До катастрофы в Таллиннском аэропорту едва не довело негодное масло

28 февраля в 12:08 принадлежащий SmartLynx Airlines Estonia самолет Airbus A-320-214 начал тренировочные полеты. Учеников обучали посадкам конвейером (touch and go), это означает, что после первого касания земли самолет должен вновь подняться в воздух, сделать круг после чего снова зайти на посадку. И так несколько раз до окончательного приземления.

Уже при первом приземлении поступило ложное сообщение о том, что регулирующая высоту система ELAC не работает. Такие сигналы поступали дважды при тренировке первого ученика, один раз — второго и дважды в случае третьего.

Тем не менее полеты проходили в штатном режиме до 17:05, когда четвертый ученик зашел на свой третий посадочный круг. После касания полосы самолет набирает достаточную скорость для взлета, но машина не поднимается. Далее в течение минуты события развивались с бешеной скоростью.

Появляется тревожное сообщение о том, что регулирующие высоту закрылки не подчиняются командам. Управление самолетом берет на себя инструктор. До конца взлетно-посадочной полосы осталось 950 метров, скорость самолета была 350 км/ч.

Самолет сталкивается с землей в 200 метрах после окончания полосы, затем скорость возрастает до 381 км/ч, и машина резко поднимается в воздух.