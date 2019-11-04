ФОТО и ВИДЕО | До катастрофы в Таллиннском аэропорту едва не довело негодное масло

В феврале прошлого года принадлежащий SmartLynx Airlines Estonia самолет Airbus взлетел из Таллинского аэропорта, чтобы провести тренировочные полеты. На борту были капитан-инструктор, второй пилот, четыре ученика и инспектор Летного департамента. Через несколько часов в ходе посадки у самолета возникли технические проблемы, которые едва не привели к катастрофе. Через более чем полтора года Центр расследований в области безопасности (Ohutusjuurdluse keskus - OJK) опубликовал доклад по обстоятельствам этого происшествия.
28 февраля в 12:08 принадлежащий SmartLynx Airlines Estonia самолет Airbus A-320-214 начал тренировочные полеты. Учеников обучали посадкам конвейером (touch and go), это означает, что после первого касания земли самолет должен вновь подняться в воздух, сделать круг после чего снова зайти на посадку. И так несколько раз до окончательного приземления.
Уже при первом приземлении поступило ложное сообщение о том, что регулирующая высоту система ELAC не работает. Такие сигналы поступали дважды при тренировке первого ученика, один раз — второго и дважды в случае третьего.
Тем не менее полеты проходили в штатном режиме до 17:05, когда четвертый ученик зашел на свой третий посадочный круг. После касания полосы самолет набирает достаточную скорость для взлета, но машина не поднимается. Далее в течение минуты события развивались с бешеной скоростью.
Появляется тревожное сообщение о том, что регулирующие высоту закрылки не подчиняются командам. Управление самолетом берет на себя инструктор. До конца взлетно-посадочной полосы осталось 950 метров, скорость самолета была 350 км/ч.
Самолет сталкивается с землей в 200 метрах после окончания полосы, затем скорость возрастает до 381 км/ч, и машина резко поднимается в воздух.
Когда самолет был на высоте 102 метра прозвучал сигнал тревоги — горит один из двигателей. После набора высоты в 500 метров самолет начинает резко ее терять, но экипажу на высоте 180 метров удалось стабилизировать машину и набрать высоту до 380 метров при скорости 290 км/ч.
17:06. Капитан-инструктор дает сигнал бедствия "Mayday, Mayday, Mayday" и сообщает, что самолет вышел из под контроля. Пилоты решили делать правый поворот с тем, чтобы затем совершить посадку.
17:07. Второй пилот сообщает диспетчеру что самолет будет приземляться на 26-ю дорожку, говорит о горящем двигателе и просит прислать пожарных.
17:09. Горящий двигатель прекращает работу. Через 20 секунд глохнет и второй двигатель.
17:10. Самолет садится за 150 м до взлетной полосы, шасси разрушаются. Второй пилот и один из учеников при приземлении получают небольшие травмы. Все покидают борт через запасной выход.
Согласно докладу OJK, к авиационному происшествию привело наложение трех основных факторов, один из которых вел к другому.
Как уже выше упоминалось, от систем управления рулем высоты приходили ложные сигналы. Согласно рапорту OJK это происходило потому, что в его системе сцепления использовалось неподходящее масло. В масле содержание вискозы было в два раз выше, чем требует производитель. И при обслуживании этот факт остался без внимания.
Несчастью способствовало и то, что при выполнении упражнений "touch and go" не использовали воздушные тормоза. Инструктор не знал об этой ошибке, потому что в руководстве летной школы Smartlynx не была ясно объяснена процедура их использования при приземлениях подобным образом.
И третьим определяющим моментом было решение инструктора игнорировать ложные сообщения ELAC и продолжить учебно-тренировочный полет.
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