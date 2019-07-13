ФОТО и ВИДЕО DELFI: Жизнь в портах кипит! Смотрите, как проходят Дни моря в Таллинне rus.delfi.ee EST

12 июля начался крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник — Таллиннские дни моря. Фестиваль проходит в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера и яхтенном порту Какумяэ. Таллиннские дни моря продлятся до 14 июля.