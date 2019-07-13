13.07.2019, 14:50

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Жизнь в портах кипит! Смотрите, как проходят Дни моря в Таллинне

+ концерт Анне Вески и Reket!
rus.delfi.ee
EST 9
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Tallinna merepäevad Foto: Hendrik Osula

12 июля начался крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник — Таллиннские дни моря. Фестиваль проходит в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера и яхтенном порту Какумяэ. Таллиннские дни моря продлятся до 14 июля.

Смотрите полный концерт Анне Вески и Reket, который открыл Дни Моря в пятницу.

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