13.07.2019, 14:50
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Жизнь в портах кипит! Смотрите, как проходят Дни моря в Таллинне
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12 июля начался крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник — Таллиннские дни моря. Фестиваль проходит в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера и яхтенном порту Какумяэ. Таллиннские дни моря продлятся до 14 июля.
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