01.01.2021, 03:24
ФОТО и ВИДЕО DELFI | Жители Ласнамяэ устроили продолжение городского салюта и рассказали, как встретили Новый 2021 год в условиях коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса Таллинн отменил салют на площади Вабадузе и организовал фейерверки в разных частях города.
Центр города в этом году опустел, но жители Ласнамяэ после завершения городского салюта стали массово запускать фейерверки сами. В общей сложности салют в Кивила парке длился не менее получаса.
Коронавирус совершенно не повлиял на настроение ласнамяэсцев, люди были в хорошем настроении и рассказали, как встречали новый 2021 год в условиях коронавируса. Одна из девушек во время репортажа RusDelfi даже отобрала у корреспондента микрофон. Смотрите, что из этого вышло.
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