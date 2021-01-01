ФОТО и ВИДЕО DELFI | Жители Ласнамяэ устроили продолжение городского салюта и рассказали, как встретили Новый 2021 год в условиях коронавируса

Центр города в этом году опустел, но жители Ласнамяэ после завершения городского салюта стали массово запускать фейерверки сами. В общей сложности салют в Кивила парке длился не менее получаса.

Коронавирус совершенно не повлиял на настроение ласнамяэсцев, люди были в хорошем настроении и рассказали, как встречали новый 2021 год в условиях коронавируса. Одна из девушек во время репортажа RusDelfi даже отобрала у корреспондента микрофон. Смотрите, что из этого вышло.