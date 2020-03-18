ФОТО И ВИДЕО | Delfi удалось заглянуть в кризисный штаб МИД. Там принимают сотни звонков в день

Между собой сотрудники называют штаб дипломатическим колл-центром. В штабе работают и послы, которые передают информацию между туристическими и логистическими фирмами, чтобы эстонцы без проблем вернулись домой.

Работа идет и ночью. За пять дней отвечено на почти 2500 звонков. Это значит, что в штаб ведет 500 разговоров в день или 20 в час. Для отдыха сотрудников предусмотрены два кресла-мешка

Все, кто попал в за рубежом в ловушку, дайте о себе поскорее знать по тел. + 372 5301 999 или почте konsul@mfa.ee.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!