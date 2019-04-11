ФОТО и ВИДЕО DELFI: Торжественное открытие и ночная поездка на колесе обозрения T1

Колесо обозрения Skywheel of Tallinn с 27 гондолами открыто ежедневно с 10:00 до 22:00, как и расположенный под ним развлекательный центр для всей семьи Super Skypark. Обычный билет на колесо обозрения стоит 10 евро. Дети до трех лет могут прокатиться бесплатно. Семейный билет для родителей с детьми стоит 28 евро. Для групп из более 12 человек одна поездка обойдется в 7 евро с человека. Для школьных групп, которые тут ждут по рабочим дням до 16:00, цена поездки на одного человека — 4 евро. Билеты можно приобрести в главной кассе Super Skypark и в магазине, а также информационных киосках Т1. В течение этой недели продажа билетов также откроется на сайтах www.vaateratas.ee и www.skywheeloftallinn.com.

Обычная гондола колеса обозрения вмещает шесть человек. В гондолу можно с удобством попасть и на инвалидном кресле. Вдоль обеих стен гондолы расположены комфортные откидные диваны — поэтому в гондоле можно как стоять, так и сидеть. Даже в самую холодную погоду все гондолы обогреваются, а в летнюю жару в них работают кондиционеры.