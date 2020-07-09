ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Серый паспорт - это головная боль". Проживший 109 дней в филиппинском аэропорту Роман Трофимов вернулся в Эстонию(18)
Серопаспортник Роман Трофимов, который прожил в аэропорту Манилы 109 дней, вернулся в Эстонию.
Серопаспортник Роман Трофимов, который прожил в аэропорту Манилы 109 дней, вернулся в Эстонию.
Что вас сподвигло поехать во время пандемии в такую далекую страну?
- Я не обращал внимания на новости. Я особо телевизор не смотрю. Многие отдыхали же в это время, я же не знал, что будет карантин.
Почему вы так долго ждали и не обращались за помощью?
- Потому что я не такой человек, который таким образом решает свои проблемы, просит помощи у других. Я решаю все свои проблемы сам.
Как вам удалось вернуться?
- С божьей помощью, было тяжело очень.
У вас есть сейчас жалобы на здоровье?
- Да, я хочу сейчас обратиться в больницу, проверить себя, потому что очень трудно было.
Действительно ли ваш "серый паспорт" так удивил всех в аэропорту Филиппин?
- Конечно, удивил! Меня допрашивали с этим паспортом минут 30, проверяли его, ультрафиолетом каждую страницу просвечивали. Это во всех странах, куда я ездил, серый паспорт проблемы вызывал. Очень сильная головная боль.
Вас в Эстонию пустили без проблем?
- Да, только на карантин на две недели посадили.
На вопрос о занятости Роман ответил, что сейчас — безработный, а до произошедшего работал программистом.
По поводу опоздания на рейс в Нидерландах Роман заявил, просто обменял билет и вылетел на день позже. За это никто дополнительно не платил.
Роман Трофимов прожил 109 дней в аэропорту Манилы (Филиппины). После огромного внимание со стороны СМИ, Министерство иностранных дел купило ему билеты домой. Cначала он вылетел из Филиппин в Амстердам. В Нидерланды он прибыл 8 июля в 6 утра. В 9 утра должен был сесть на самолет до Таллинна. Но опоздал на него, поэтому прибыл на родину только 9 июля.
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