ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Серый паспорт — это головная боль". Проживший 109 дней в филиппинском аэропорту Роман Трофимов вернулся в Эстонию

RusDelfi встретил Романа в Таллиннском аэропорту.

Что вас сподвигло поехать во время пандемии в такую далекую страну?

- Я не обращал внимания на новости. Я особо телевизор не смотрю. Многие отдыхали же в это время, я же не знал, что будет карантин.

Почему вы так долго ждали и не обращались за помощью?

- Потому что я не такой человек, который таким образом решает свои проблемы, просит помощи у других. Я решаю все свои проблемы сам.

Как вам удалось вернуться?

- С божьей помощью, было тяжело очень.

У вас есть сейчас жалобы на здоровье?

- Да, я хочу сейчас обратиться в больницу, проверить себя, потому что очень трудно было.

Действительно ли ваш "серый паспорт" так удивил всех в аэропорту Филиппин?

- Конечно, удивил! Меня допрашивали с этим паспортом минут 30, проверяли его, ультрафиолетом каждую страницу просвечивали. Это во всех странах, куда я ездил, серый паспорт проблемы вызывал. Очень сильная головная боль.

Вас в Эстонию пустили без проблем?

- Да, только на карантин на две недели посадили.

На вопрос о занятости Роман ответил, что сейчас — безработный, а до произошедшего работал программистом.

По поводу опоздания на рейс в Нидерландах Роман заявил, что просто обменял билет и вылетел на день позже. За это никто дополнительно не платил.

Роман Трофимов прожил 109 дней в аэропорту Манилы (Филиппины). После огромного внимание со стороны СМИ, Министерство иностранных дел купило ему билеты домой. Cначала он вылетел из Филиппин в Амстердам. В Нидерланды он прибыл 8 июля в 6 утра. В 9 утра должен был сесть на самолет до Таллинна. Но опоздал на него, поэтому прибыл на родину только 9 июля.