ФОТО и ВИДЕО DELFI: Посольство ЭР в Москве прошло реновацию и готово к приему высокопоставленных гостей

Из двух зданий, выделенных в пользование представительству Эстонии, в квартале между переулками Малый Кисловский и Калашный, посольство переехало в меньшее (здания находились рядом), поскольку оно и само было меньше, чем ранее действовавшая в Москве комиссия KOPT. Вместе с началом работы посольства быстро сократилась имеющаяся оптационная комиссия, состоящая из 80 человек. Часть из работавших в ней людей была взята на службу в посольство, часть освободили от должности, и в 1922 году посольство переехало в большее здание, где действует до сегодняшнего дня.

Ликвидация посольства

Посольство в Москве работало до августа 1940 года. После инкорпорации Эстонии в Советский Союз архив и имущество посольства были приняты на баланс НКВД и Народного комиссариата иностранных дел. После этого они перешли под ответственность ”постоянного представителя Эстонской ССР”. Постоянное представительство ЭССР при Совете Министров СССР начало работу в здании, принадлежавшем посольству.

Постоянные представительства советов министров советских республик при Совете Министров СССР, в отличие от посольств, не выполняли дипломатических задач, они были, прежде всего, резиденциями руководителей партий союзных республик в Москве. Исходя из этих функций к историческому зданию посольства пристроили административный корпус с гостиницей, столовой и рядом офисных помещений.

В 1991 году к работе приступил Юри Кахн, первый посол Эстонской Республики после восстановления независимости. Началось переоформление помещений постоянного представительства советской эпохи под требования современного посольства, в том числе оборудовали помещения, соответствующие нынешним консульским задачам.

Здание посольства

Посольство Эстонии в Москве находится в исторической части города, в квартале между переулками Малый Кисловский и Калашный — в непосредственной близости от Кремля, Арбата и Консерватории.

Здание посольства было построено в 1903 году по проекту архитектора Алексея Щеглова и представляет собой городскую усадьбу в стиле раннего модерна. Дом был построен по заказу Владимира Думнова, знаменитого издателя и книгопродавца.

Исторические кварталы Москвы состоят в большей части из жилых домов зажиточных горожан, построенных в XVII-XIX веках. Их отчуждение от бывших владельцев и передача иностранным миссиям были довольно обычной практикой при переезде дипломатического корпуса из Петрограда в Москву. Так и эту городскую усадьбу передали в распоряжение Эстонии.

В богато украшенном интерьере, отличающемся эклектикой, заметны элементы раннего модерна: хрустальные люстры, потолки с лепниной и мраморные камины.

Административный корпус представительства ЭССР с гостиницей, столовой и рядом офисных помещений после восстановления посольства Эстонской Республики был перестроен для полноценной работы учреждения.

Реконструкция здания 2014-2019

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с акционерным обществом Riigi Kinnisvara и инженерным бюро Telora провело в период 2014-2019 гг. основательные работы по реконструкции здания посольства. Проектировщик здания — Innopolis Insenerid OÜ, и авторы архитектурного проекта и проекта внутреннего оформления — команда KAOS Arhitektid в составе архитекторов: Тоомас Адрикорн, Маргит Аргус, Маргит Ауле и Кайко Кердманн.

Общая стоимость проекта составила 20 млн евро.

В ходе работ Центр консервации и оцифровки культурных ценностей ”Канут” (Вильяр Виссель) при ЦУ ”Эстонский музей под открытым небом” отреставрировал также историческую мебель. Согласно итогам художественного конкурса, организованного Министерством иностранных дел, отреставрированное здание посольства будут украшать лучшие образцы современного эстонского искусства.

18 апреля при участии Президента Эстонской Республики торжественно открывается отреставрированное здание посольства Эстонской Республики в Москве.

Воспоминания дипломатов

Стены здания посольства в Москве по адресу Малый Кисловский переулок, д. 5 связаны с Эстонией как свидетели истории уже 99 лет (возраст самого здания 113 лет). Эти стены видели, как во времена перемен в большевистской России было создано посольство Эстонской Республики, как послы и дипломаты приходили и уходили, работали в легкие и тяжелые времена — кто оказался участником сомнительных афер (посол Адо Бирк), кто чудом спасся бегством (последний довоенный посол Аугуст Рей) от органов НКВД. Этих интересных историй много, но, к сожалению, мало сохранено на бумаге.

Из воспоминаний бывших дипломатов, где рассказывается о посольстве в Москве, можно назвать, в частности, книгу Хейнриха Ларетея ”Saatuse mängukanniks” (”Как игрушка фортуны”). В Стокгольме изданы мемуары Оскара Ёпика (под псевдонимом О. Мамерс) ”Kahe sõja vahel” (Между двух войн) (1957) и ”Häda võidetuile” (”Горе побежденным”) (1958). О восстановлении посольства можно прочитать опубликованную Министерством иностранных дел книгу ”Teine tulemine: Taasiseseisvunud Eesti välisesindused” (”Второй приход: Иностранные представительства Эстонии, восстановившей независимость”) (2003).

Послы за всю историю