ФОТО и ВИДЕО DELFI | На вакцинацию против COVID-19 пришли в основном эстонцы. У русскоязычных жителей страны недостаточно информации

Вакцинация от коронавируса людей старше 65 лет в эти выходные проводится в различных пунктах по всей Эстонии, в частности у семейных врачей и больницах. Один из таких пунктов — мустамяэский культурный центр Kaja.

Больше вопросов от русскоязычных



Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане заверяет, что люди в возрасте 65 лет и старше весьма успешно пользуются возможностями дигитальной регистратуры (digilugu — прим.ред.).

По его словам, вчера вечером в медучреждениях Таллинна и Тарту не было свободного времени для регистрации людей данного возраста, зато были в Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской и Пярнуской больницах.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов говорит, что информация о вакцинации до русских жителей страны не всегда доходит. Так, например, забронировать время можно через электронную регистрацию в digilugu. По словам Попова, в 70% случаев звонки на инфотелефон больницы по поводу вакцинации поступают от русскоязычных.

Ему вторит старейшина столичного района Мустамяэ Лаури Лаатс. “В большинстве случаев звонки в управу по поводу вакцинации от COVID-19 поступают от русских. У эстонцев больше каналов, по которым они получают эту информацию. Нам не только звонят, но и каждый день, абсолютно каждый день, — подчеркивает Лаатс, — к нам в управу приходят люди и спрашивают, где можно получить информацию и где зарегистрироваться”.

Лаатс говорит, что эта информация должна исходить от больниц. Он добавляет, что сейчас закрыты библиотеки, где люди пользовались интернетом. В связи с этим управа открывает интернет-пункты, чтобы помогать людям в регистрации. Также информация будет дана в районной газете.

О том, что русскоязычные мало регистрируются через digilugu, свидетельствует и тот факт, что сегодня утром в Ида-Вируской центральной больнице было больше всего свободных номерков для людей в возрасте 65 лет и старше.

На вакцинации пришли в основном эстонцы



За полчаса нахождения в центре Kaja корреспонденты Delfi встретили только одну пожилую русскоязычную даму.