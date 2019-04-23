ФОТО И ВИДЕО DELFI: Март Хельме солгал радиослушателям, что Delfi занимается подделкой фото

Даже если отбросить обстоятельство, что крупнейший медиаканал Эстонии Delfi чтет и уважает принципы свободной и прозрачной журналистики, освещает все мероприятия честно и независимо, не обслуживает интересы ни одной из политических сил и подделкой фото не занимается, в ценности и истинности утверждения Марта Хельме может убедиться любой, имеющий доступ в Интернет.

На фото, которое посчитали подделкой, нет никаких признаков фотомонтажа. Также нигде не было приведено никаких примеров, как именно был произведен монтаж. Был лишь факт обвинения.

Ниже приведен пост, в котором скептики ставят под сомнение аутентичность визуального материала.

Если смотреть видео с момента, где люди складывают руки в форме сердца, хватит лишь одного раскрытия глаз, чтобы понять, больше ли народу, или такое же число.

Такое же число посетителей зафиксировано и на других фото из данной серии, на работах других фотографов, а также на фото с дрона. Ниже приведены работы трех фотографов:

В случае, если скептики подозревают массовую подделку, на Delfi TV можно пересмотреть концерт в полном объеме. Изначально это было прямое включение, то есть даже голливудский монтаж тут исключен.



Март Хельме сказал сегодня утром, что готов извиниться, если выяснится, что обработки фото не было. На звонки Delfi политик не отвечает.

