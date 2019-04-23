ФОТО И ВИДЕО DELFI: Март Хельме солгал радиослушателям, что Delfi занимается подделкой фото

После концерта ”Песни Общей Эстонии” в соцсети начали распространяться подозрения, якобы фото с мероприятия смонтированы: на самом деле, народу там было гораздо меньше. Вчера Март Хельме заявил, что Delfi утроил на своих фото количество посетителей.
Данную информацию опубликовали порталы lõunaeestlane.ee и rahvuslane.ee. В соцсетях началось живое обсуждение. Люди всерьез посчитали, что фотографы мероприятия хотели показать большее количество народа, нежели было в действительности. Данную конспирологическую теорию подхватил и председатель EKRE и будущий глава МВД Март Хельме, заявив в эфире в качестве факта, что Delfi при помощи фотомонтажа утроил публику на концерте.
Мартин: Кампания реформистов в основном направлена же на масс-медиа со всякими там ”Песня Общей Эстонии” и прочим таким, так что… Март: При чем это абсолютно провалившееся мероприятие. Мартин: Совершенно провалившееся! Март: При чем Delfi, наша ”свободная журналистика”, упала до такого уровня, что подделала фото. Подделала чисто посетителей и все такое. Внимательные зрители обратили внимание, что там утроено количество людей перед сценой.
Даже если отбросить обстоятельство, что крупнейший медиаканал Эстонии Delfi чтет и уважает принципы свободной и прозрачной журналистики, освещает все мероприятия честно и независимо, не обслуживает интересы ни одной из политических сил и подделкой фото не занимается, в ценности и истинности утверждения Марта Хельме может убедиться любой, имеющий доступ в Интернет.
На фото, которое посчитали подделкой, нет никаких признаков фотомонтажа. Также нигде не было приведено никаких примеров, как именно был произведен монтаж. Был лишь факт обвинения.
Ниже приведен пост, в котором скептики ставят под сомнение аутентичность визуального материала.
Если смотреть видео с момента, где люди складывают руки в форме сердца, хватит лишь одного раскрытия глаз, чтобы понять, больше ли народу, или такое же число.
Такое же число посетителей зафиксировано и на других фото из данной серии, на работах других фотографов, а также на фото с дрона. Ниже приведены работы трех фотографов:
В случае, если скептики подозревают массовую подделку, на Delfi TV можно пересмотреть концерт в полном объеме. Изначально это было прямое включение, то есть даже голливудский монтаж тут исключен.
Март Хельме сказал сегодня утром, что готов извиниться, если выяснится, что обработки фото не было. На звонки Delfi политик не отвечает.