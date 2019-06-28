ФОТО и ВИДЕО DELFI | Каким был Центральный рынок в эпоху 90-х и чего ждут продавцы и покупатели от "Перестройки"?

Роман Старапопов корреспондент, монтаж Маргус Пахв видео EST 16

У Центрального рынка в Таллинне, который был популярен в 90-х годах, сменился собственник. Сейчас Центральный рынок, как "машина времени", переносит в реальность 90-х, поскольку до сегодняшних дней там ничего не менялось. Корреспонденты Delfi поинтересовались у покупателей и продавцов, каким они помнят рынок более 20 лет назад, что там можно было купить, а также, чего ждут от перестройки.