28.06.2019, 14:10

ФОТО и ВИДЕО DELFI | Каким был Центральный рынок в эпоху 90-х и чего ждут продавцы и покупатели от "Перестройки"?

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Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
Маргус Пахв
видео
EST 16

У Центрального рынка в Таллинне, который был популярен в 90-х годах, сменился собственник. Сейчас Центральный рынок, как "машина времени", переносит в реальность 90-х, поскольку до сегодняшних дней там ничего не менялось. Корреспонденты Delfi поинтересовались у покупателей и продавцов, каким они помнят рынок более 20 лет назад, что там можно было купить, а также, чего ждут от перестройки.

Кстати, в данном контексте слово "перестройка" очень точно символизирует предстоящую смену эпохи.

Собственником рынка стало предприятие Astri Grupp, которое уже перестроило рынок около Балтийского вокзала.

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