16.05.2019, 07:01
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что вы знаете о шизофрении? Так ли уж страшны феминистки? На "Живой библиотеке" девушки дают отпор предубеждениям
В среду в Таллиннском техническом университет прошла очередная "Живая библиотека". Две участвующие в роли книг-рассказчиков девушки рассказали Delfi, почему они из раза в раз приходят на это мероприятие бороться со стереотипами.
В рамках ”Живой библиотеки” роль "книг" играют настоящие люди, которые представляют различные социальные группы или профессии, попадающие под определенные стереотипы. Таким образом, "прочитав" книгу, каждый участник может узнать для себе что-то новое — и, быть может, избавиться хоть от каких-нибудь предрассудков.
В этот раз кроме прочих "книг" можно было послушать и Нику Калантар, которая рассказывала о феминизме, а также Алину Виноградову — писательницу с диагнозом шизофрения.