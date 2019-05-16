ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что вы знаете о шизофрении? Так ли уж страшны феминистки? На "Живой библиотеке" девушки дают отпор предубеждениям

В рамках ”Живой библиотеки” роль "книг" играют настоящие люди, которые представляют различные социальные группы или профессии, попадающие под определенные стереотипы. Таким образом, "прочитав" книгу, каждый участник может узнать для себе что-то новое — и, быть может, избавиться хоть от каких-нибудь предрассудков.

В этот раз кроме прочих "книг" можно было послушать и Нику Калантар, которая рассказывала о феминизме, а также Алину Виноградову — писательницу с диагнозом шизофрения.