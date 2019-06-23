23.06.2019, 09:17
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что происходило в алкомаркетах на границе с Латвией за день до Ивановой ночи?(46)
В латвийских алкомагазинах, где алкоголь дешевле и куда по традиции перед Ивановой ночью приезжают эстоноземельцы, в субботу основными клиентами были наши граждане.
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