ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что происходило в алкомаркетах на границе с Латвией за день до Ивановой ночи?

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В латвийских алкомагазинах, где алкоголь дешевле и куда по традиции перед Ивановой ночью приезжают эстоноземельцы, в субботу основными клиентами были наши граждане.