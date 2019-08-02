02.08.2019, 21:14
ФОТО и ВИДЕО: Что происходит? В центре Таллинна десятки людей побрились налысо
Сегодня в кинотеатре Coca-Cola Plaza состоялся показ фильма Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Для желающих получить бесплатный билет тут же предлагался челлендж: побриться налысо, как герои ленты.
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