11.11.2019, 15:10
ФОТО и ВИДЕО | Что будет с министром Мартом Ярвиком? Юри Ратас вернулся в Эстонию и встретился с партнерами по коалиции: ищут выход из кризиса
Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией или нет, не получили четкого ответа ни от премьер-министра Юри Ратаса, ни от самого Ярвика до тех пор, пока министр уже стал главным действующим лицом следующего скандала. В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро.
Арумяэ покинул должность, однако Ярвик подобного заявления не сделал. Ратас также подтвердил, что Арумяэ не место на службе у этого правительства. Вдобавок Ратас сегодня встретится с Ярвиком.
Фракция Партии реформ решила на сегодняшнем заседании, что составит текст для выражения недоверия Марту Ярвику и начнет собирать подписи в его поддержку. "В выходные выяснилось еще множество новых обстоятельств, почему министр Ярвик не может оставаться на своей должности. В то же время министры Март и Мартин Хельме заверили, что у министра сельской жизни нет никаких причин уходить в отставку. Поэтому Рийгикогу придется вскоре выразить ему недоверие", — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.
Представители крупнейших СМИ собрались в коридорах Рийгикогу. Начинается коалиционный совет. Присутствовать должны представители всех правительственных партий. Юри Ратас вернулся после иностранного визита, и, по слухам, его самолет приземлился около 13 часов. В Рийгикогу он прибыл незадолго до 14 часов. Ратас не дал Delfi четкого ответа, останется ли министр Март Ярвик на должности. "Мы встретимся с ним в шесть часов", — прокомментировал премьер-министр.
Присутствуют также Хелир-Валдор Сеэдер и Мартин Хельме. Недавно прибыли на место и Март Хельме с самим Ярвиком.
Юри Ратас прокомментировал то, что министры EKRE постоянно попадаются на лжи, тем, что у лжи ноги коротки.
Ратас встретится с Ярвиком в 18 часов. После коалиционного совета партнеры по коалиции заявили, что на этой встрече персональный вопрос Ярвика не обсуждали.
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